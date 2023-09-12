Сенатор из США призвала наказать тех, кто покрывал преступления семьи Байдена

Все обстоятельства по этому делу надо обязательно расследовать. Необходимо выяснить имена тех, кто скрывал многочисленные нарушения закона.

Республиканка Марджори Тейлор-Грин, член палаты представителей Конгресса США, поделилась необходимостью сделать следующий шаг в деле нынешнего главы Соединенных Штатов. Пусть мнения конгрессменов по поводу импичмента и разошлись, но какие-то подвижки в этом направлении обязательно должны быть, и поэтому стоит инициировать расследование.

«Прошу провести расследование, чтобы изучить подробнее Джо Байдена и каждого, кто в течение многих лет помогал скрывать преступления семьи Байдена», - написала она в социальной сети.

По ее мнению, данную инициативу должны поддержать все представители Республиканской партии.