По словам сенатора верхней палаты парламента Георгия Карасина, победа действующего молдавского лидера Майи Санду на выборах ведет Кишинев к новым испытаниям. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что ее победа во втором туре была вымученной.

По мнению сенатора, новые испытания неизбежны, поскольку чересчур велик разлом в обществе, как и аппетиты Брюсселя в расчете на подчинение Кишинева собственным интересам и планам.

Ранее Дмитрий Песков также заявил, что жители Приднестровья не склонны поддерживать нынешние власти Молдавии.