По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, визит венгерского лидера Виктора Орбана в Киев не прошел даром. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что имеющий политический характер Виктор Орбан не смог сразу переубедить заядлого русофоба, одержимого идеей победить Москву на поле боя западным вооружением и за его счет.

По мнению сенатора, киевский режим еще раз почувствовал, что далеко не все в странах Старого Света в восторге от его упорства в выполнении приказов США и Евросоюза.

Он подчеркнул, что увеличивается количество скептиков и реалистов, которые выступают за стабильность и мирное урегулирование.