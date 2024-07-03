Сенатор Карасин считает, что визит премьер-министра Венгрии в Киев не прошел даром
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По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, визит венгерского лидера Виктора Орбана в Киев не прошел даром. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что имеющий политический характер Виктор Орбан не смог сразу переубедить заядлого русофоба, одержимого идеей победить Москву на поле боя западным вооружением и за его счет.
По мнению сенатора, киевский режим еще раз почувствовал, что далеко не все в странах Старого Света в восторге от его упорства в выполнении приказов США и Евросоюза.
Он подчеркнул, что увеличивается количество скептиков и реалистов, которые выступают за стабильность и мирное урегулирование.