Сенатор Климов дал оценку речи Байдена о построении нового мирового порядка

Американский лидер Джо Байден пообещал построить «новый мировой порядок» для человечества. Заместитель председателя Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов дал оценку его заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это напоминает сеанс самовнушения, что справимся и все сделаем.

Сенатор добавил, что это было сделано с целью того, чтобы избиратели США продолжали воспринимать его как сильного политика.

По его мнению, США уже не способны возглавить какой-то созидательный процесс в масштабах всего мира.