По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, французский лидер Эммануэль Макрон хочет повысить себе рейтинг за счет диалога с Владимиром Путиным. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что это напоминает жалкие попытки собрать дополнительный электорат.

По мнению сенатора, президент Франции сам прервал контакты с президентом РФ, подставлял высших должностных лиц нашей страны и грозился отправить французов в зону спецоперации в Незалежной.

Напомним, что ранее французский лидер заявил о готовности продолжить диалог со своим российским коллегой.