Сенатор Климов назвал причины отказа китайской делегации от встречи с президентом Украины
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Отказ делегации КНР от встречи с украинским лидером в Давосе стал ударом для Киева. Зампред Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов пояснил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что с начала текущего года Вашингтон успел нанести дважды ущерб своим отношениям с Пекином.
По мнению сенатора, в связи с этим подыгрывать обсуждению «формулы мира» Китай не стал.