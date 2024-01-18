Сенатор Климов назвал причины отказа китайской делегации от встречи с президентом Украины

Отказ делегации КНР от встречи с украинским лидером в Давосе стал ударом для Киева. Зампред Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов пояснил данную ситуацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что с начала текущего года Вашингтон успел нанести дважды ущерб своим отношениям с Пекином.

По мнению сенатора, в связи с этим подыгрывать обсуждению «формулы мира» Китай не стал.