По словам главы комиссии верхней платы парламент по защите государственного суверенитета РФ Андрея Климова, беспорядки во Франции могут быть выгодны США и Великобритании, которые желают обрести стопроцентное доминирование в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт сенатора в одной из соцсетей.

Он отметил, что более полувека назад во французской столице произошли студенческие волнения, результатом которых стала отставка тогдашнего президента страны Шарля Де Голля.

По мнению сенатора, это также было использовано Вашингтоном в своих целях.

Климов пояснил, что, несмотря на то что Макрону очень далеко до Де Голля, он периодически делает заявления. Которые неугодны англичанам и американцам.

Он подчеркнул, что немаловажным для Вашингтона и Лондона фактом является то, что Франция – единственная в Евросоюзе ядерная держава.