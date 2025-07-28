Сенатор Климов объяснил новый ультиматум Трампа желанием сохранить имидж

Когда президент США говорит о том, что введет санкции против РФ и ее торговых партнеров, то он старается сохранить собственный имидж на Западе. Такое заявление сделал Андрей Климов — заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Его точку зрения привела «Лента.ру».

Сенатор объяснил, почему Трамп заявил, что возможно сократит срок 50-дневного ультиматума России по заключению мира на Украине. По мнению Климова, на Западе главу Белого дома регулярно обвиняют в том, что он выступает на стороне Путина. Президенту США приходится пытаться сохранить свой положительный имидж, и с этой целью он ужесточает условия в отношении России.

«Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — указал политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет называть ложью слова Владимира Путина о ситуации в Украине, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах. Он признал, что их недавний телефонный разговор не принес ожидаемых результатов, Трамп подчеркнул, что диалог был конструктивным, и на некоторых этапах даже обсуждалось возможное перемирие.