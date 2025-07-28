Трамп отказался называть ложью слова Путина

Дональд Трамп заявил, что не хочет называть ложью слова Владимира Путина о ситуации в Украине, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Шотландии отказался использовать слово «ложь» в отношении заявлений Владимира Путина по Украине. Хотя он признал, что их недавний телефонный разговор не принес ожидаемых результатов, Трамп подчеркнул, что диалог был конструктивным и на некоторых этапах даже обсуждалось возможное перемирие.

До этого Трамп выражал недовольство ходом урегулирования конфликта, а после разговора с российским лидером и вовсе заявил, что был «очень расстроен». В Кремле, в свою очередь, отметили, что Москва внимательно относится ко всем высказываниям президента США, но продолжает добиваться своих целей, в том числе дипломатическими методами.

Ранее Трамп заявил, что больше не заинтересован в переговорах по Украине.