По словам главы комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверинитета Андрея Климова, разрешение американского лидера Джо Байдена на применение Киевом американского оружия для контрбатарейной борьбы по целям на территории нашей страны – не что иное, как пиар-акция Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что все заявления о разрешении Зеленскому на это права от лукавого, потому что украинский лидер является всего лишь марионеткой Штатов.

По мнению сенатора, решение связано с желанием Вашингтона поднять рейтинг Байдена. Таким образом, то, что они делали уже давно, теперь оформляют в виде разрешений. Поэтому Москве следует не обращать внимания на такие слова и больше сосредоточиться на тех задачах, которые были изначально поставлены перед спецоперацией, и на тех, которые Россия обязана решать в глобальном смысле на всех фронтах данной тотальной гибридной войны против нашей страны.