Сенатор Климов считает, что результаты президентских выборов являются осиновым колом для недружественных стран

По словам председателя Комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета Андрея Климова, итоги президентских выборов в условиях давления западных государств свидетельствуют о небывалой консолидации граждан РФ и о завершении «бала вампиров». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что за 30 лет работы в политике не помнит таких впечатляющих результатов.

По мнению сенатора, это своего рода осиновый кол в геополитическом смысле для наших недругов, участников пресловутого «бала вампиров».

Он подчеркнул, что Россия движется вперед, ее безопасность в надежных руках.

Напомним, что глава государства набрал на выборах свыше 87% голосов, сама явка на выборы составила более 77%.