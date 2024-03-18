Сенатор Климов считает, что результаты президентских выборов являются осиновым колом для недружественных стран
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам председателя Комиссии верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета Андрея Климова, итоги президентских выборов в условиях давления западных государств свидетельствуют о небывалой консолидации граждан РФ и о завершении «бала вампиров». Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что за 30 лет работы в политике не помнит таких впечатляющих результатов.
По мнению сенатора, это своего рода осиновый кол в геополитическом смысле для наших недругов, участников пресловутого «бала вампиров».
Он подчеркнул, что Россия движется вперед, ее безопасность в надежных руках.
Напомним, что глава государства набрал на выборах свыше 87% голосов, сама явка на выборы составила более 77%.