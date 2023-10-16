Сенатор Климов считает, что Вашингтон не позволит ООН обвинить Израиль в геноциде палестинцев

Иерусалим объявил о полной блокаде осажденного сектора Газа, в том числе и запрет на поставки продовольствия, воды и топлива. Это один из ответов еврейского государства на вторжение боевиков ХАМАС на его территорию. В итоге население анклава оказалось на грани голодной смерти. По словам замглавы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, маловероятно, что ООН обвинит Израиль в геноциде палестинцев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что точечные попытки обвинения ООН могут быть, тем не менее централизованных решений такого рода от ООН не будет.

По мнению парламентария, причина этого в том, что Вашингтон и много ведущих стран Запада оказывают полную поддержку Израилю.

Он отметил, что именно поэтому ООН станет молчать, поскольку так построена современная международная политика.