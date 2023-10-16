Сенатор Климов считает, что Вашингтон не позволит ООН обвинить Израиль в геноциде палестинцев
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Иерусалим объявил о полной блокаде осажденного сектора Газа, в том числе и запрет на поставки продовольствия, воды и топлива. Это один из ответов еврейского государства на вторжение боевиков ХАМАС на его территорию. В итоге население анклава оказалось на грани голодной смерти. По словам замглавы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, маловероятно, что ООН обвинит Израиль в геноциде палестинцев. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что точечные попытки обвинения ООН могут быть, тем не менее централизованных решений такого рода от ООН не будет.
По мнению парламентария, причина этого в том, что Вашингтон и много ведущих стран Запада оказывают полную поддержку Израилю.
Он отметил, что именно поэтому ООН станет молчать, поскольку так построена современная международная политика.