По словам главы Комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрея Климова, политическая система нашей страны показывает свою стабильность в наиболее сложных условиях, это наше важнейшее достижение и самый главный ресурс. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Конституция РФ работает как часы, и далеко не все страны могут этим похвастаться. И то, что в России все идет внешне гладко, свидетельствует о том, что государственный аппарат работает, а политическая стабильность нашей страны является одним из ключевых наших ресурсов.

По мнению сенатора, это именно тот ресурс, которым нужно дорожить. Так, противостояние страны с численностью населения 145 млн человек недружественным странам с численностью около миллиарда человек привело их к ожиданиям чрезвыйщины. Однако ее не случилось, поскольку политическая стабильность Россию на данный момент действительно выручает.