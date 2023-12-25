Сенатор Климов заявил, что недружественные страны заготовили гадостей для вмешательства в выборы в России

По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета представлен доклад о попытках иностранного вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов президента РФ. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что планируется выпускать еженедельные бюллетени, где будет собрана информация по данному вопросу.

По мнению политика, самыми актуальными стали вопросы, которые связаны с защитой электорального суверенитета, так как к атаке на российские выборы недружественные страны готовились давно и сейчас этим занимаются различными способами.

Он отметил «новые элементы» вмешательства в президентские выборы в РФ: единая система с единой подрывной инфраструктурой, весьма высокая опасность крайней радикализации.