Сенатор Климов заявил, что недружественные страны заготовили гадостей для вмешательства в выборы в России
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По словам зампреда Комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрея Климова, комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета представлен доклад о попытках иностранного вмешательства в процесс подготовки и проведения выборов президента РФ. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что планируется выпускать еженедельные бюллетени, где будет собрана информация по данному вопросу.
По мнению политика, самыми актуальными стали вопросы, которые связаны с защитой электорального суверенитета, так как к атаке на российские выборы недружественные страны готовились давно и сейчас этим занимаются различными способами.
Он отметил «новые элементы» вмешательства в президентские выборы в РФ: единая система с единой подрывной инфраструктурой, весьма высокая опасность крайней радикализации.