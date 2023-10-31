Сенатор Климов заявил, что ООН никогда не посчитает Израиль государством-террористом
Фото: [©Кирилл Калинников/РИА Новости]
Ракетные удары израильской армии по Газе наносят вред не только боевикам ХАМАС и их инфраструктуре, но и мирным жителям. По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Климова, серьезного противодействия со стороны ООН Израиль не встретит, в первую очередь в связи с позицией Вашингтона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что треть голосов в ООН принадлежит именно США, поэтому, несмотря на то что арабские страны голосуют за прекращение огня, Совбез ООН не утвердит данную резолюцию.
По мнению парламентария, резолюция о прекращении огня носит чисто рекомендательный характер.