В четырех новых регионах РФ сегодня стартовало голосование на выборах депутатов региональных парламентов. По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, это уникальный опыт проведения голосования на данных территориях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что уникальность прежде всего в том, что выборы проходят в условиях, приближенных к боевым.

По мнению политика, голосование проходит не только с учетом обеспечения права жителей на участие в нем, но и с учетом безопасности.

Он отметил, что Запад по-прежнему делает все возможное, чтобы не допустить правдивую информацию о голосовании в этих регионах в мировое медиапространство.