По словам сенатора верхней палаты парламента Андрея Клишаса, Киев потерпит поражение в конфликте, в связи с чем ассоциировать себя с руководством киевского режима становится крайне невыгодно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что оба кандидата в президенты Штатов планируют сворачивать помощь Незалежной.

По мнению сенатора, Трамп может занять более прагматичную позицию, поскольку осознает, что так называемые инвестиции в убийство русских солдат потеряны для Вашингтона. Харрис же станет иную риторику применять, однако будет помощь сворачивать постепенно, потому что они уже не сомневаются, что режим Зеленского рухнет в недалеком будущем.

Он отметил, что Киев проиграл конфликт, выйдет из него ослабленным, потерпит поражение не только на поле боя, но и экономическое, политическое и морально-психологическое.

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