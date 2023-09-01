Сенатор Клишас оценил информацию западных бизнесменов о прекращении деятельности в России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что свыше 90% предприятий Запада продолжают работать в РФ. По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, бизнесмены из западных стран только на словах прекратили деятельность в нашей стране, а в действительности большинство из них остались. Об этом сообщает радио Sputnik .

Сенатор отметил, что такое поведение свидетельствует о тотальном лицемерии западных бизнесменов.

По его словам, Вашингтон обивается ухода европейцев из нашей страны, тем не менее американским компаниям разрешено продолжать сотрудничество с РФ во многих сферах.

Клишас добавил, что их заставляли уйти из России путем шантажа, однако теперь они все видят и делают выводы.