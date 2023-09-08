Сенатор Клишас прокомментировал действия правительства Армении

В Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Армении Вагаршак Арутюнян в связи с серией недружественных шагов со стороны страны. Глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, некоторые политики Армении стараются разыгрывать своего рода антироссийскую карту.

Политик подчеркнул, что смена политического вектора может негативно сказаться прежде всего для самого Еревана, поскольку влияние этого государства среди Запада ближется к нулю.

По его мнению, такие действия армянских политиков могут быть продиктованы разочарованием итогами войны с Азербайджаном.