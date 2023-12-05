Сенатор Клишас рекомендует принять новые положения против этнических анклавов в стране

По словам главы Комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, существующих законов недостаточно для избавления от этнических анклавов в РФ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что следует заняться данным вопросом, поскольку сейчас есть серьезная угроза появления таких образований в крупных городах.

По мнению политика, их опасность в том, что люди начинают жить там по законам своего сообщества, позволяя устраивать определенные собственные очаги какой-то субкультуры.