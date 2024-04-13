Украинские власти пообещали дополнительные выплаты военнослужащим армии, находящимся на линии соприкосновения. По словам главы Комитета верхней палаты парламента Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, данный шаг призван смягчить впечатление от репрессивного закона о мобилизации, однако эти обещания, вероятнее всего, останутся на бумаге. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что правительству Незалежной негде взять такие средства.

По мнению политика, это очередная пропагандистская история. В соцсетях множество публикаций о том, что погибших людей не признают погибшими, то есть они якобы пропали без вести. Поэтому главной задачей киевского режима на данный момент является мобилизация как можно большего числа людей.

Он добавил, что это свидетельствует об отчаянном положении украинской армии с точки зрения людского ресурса, поскольку воевать идти никто не хочет.