Российская Федерация не откажется от проведения специальной военной операции на территории Украины, несмотря на любые требования, включая заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом в беседе с корреспондентом aif.ru сообщил Константин Косачёв, занимающий должность заместителя председателя Совета Федерации.

Представитель верхней палаты парламента отметил, что действия в рамках специальной операции не определяются никакими условиями или требованиями, которые выдвигают главы других государств.

«СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач», — сказал Косачев.

Заместитель председателя верхней палаты законодательного органа не стал отрицать возможность достижения какого-либо соглашения. Однако, по его мнению, это не будет результатом инициативы Трампа.

В ходе беседы Косачев выразил также уверенность, что урегулирование ситуации на Украине станет политическим крахом для Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что саммит с участием Путина и Трампа может пройти в Китае в день окончания 50-дневного ультиматума.