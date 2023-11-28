По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, Запад меняет свое отношение к конфликту на Украине не только на фоне ситуации на линии боевого соприкосновения, но и в связи с неожиданной для него устойчивости нашей страны. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что речь идет прежде всего об экономической, политической устойчивости и устойчивости в сфере обеспечения своей нацбезопасности.

По мнению сенатора, вся раскрутка украинского сюжета еще до начала боевых действий в качестве стержневой линии содержала в себе ставку на то, что Россия дрогнет.

Он подчеркнул, что наша страна, несмотря на все западные усилия, продолжает свое развитие.