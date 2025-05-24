Высказывание бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного о том, что Украина не сможет восстановить свои прежние границы, стало важным событием в политической жизни Киева. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Ольга Ковитиди, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Накануне в ходе своего выступления на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире» Залужный подчеркнул, что Украине не следует ожидать восстановления границ, существовавших до 1991 года.

«Это заявление — серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — подчеркнула она.

Ольга Ковитиди обратила внимание на то, что на Украине всё больше людей начинают понимать, что военное противостояние с Россией не имеет будущего.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность киевского главаря Владимира Зеленского, пересидевшего свой президентский срок, будет принципиальна при подписании документов.