По словам члена верхней палаты парламента Ольги Ковитиди, смена Владимира Зеленского на кого-то «более адекватного» неизбежна. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что то, что внешнеполитическая ситуация складывается в пользу Москвы, уже понимают все.

По мнению парламентария, Украина проиграла в своем политическом, экономическом, а также военном противостоянии с Россией. При этом нынешнее морально-психологическое состояние ВСУ очень плачевно, не просто так принят закон о легализации наркотиков для военнослужащих Незалежной.

Она отметила, что самому Западу сейчас как никогда выгодно договориться с Москвой об окончании украинского конфликта. Тем не менее это сделать непросто, поскольку слишком много мостов сожжено.