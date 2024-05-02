По словам сенатора верхней палаты парламента Ольги Ковитиди, массовое убийство одесситов в Доме профсоюзов ровно десять лет назад является геноцидом, который совершен киевским режимом против мирного и незащищенного народа, и виновные до сих пор не наказаны. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что о данной трагедии «стыдливо молчит» Евросоюз, а также Штаты, Япония, Великобритания и Австралия.

По мнению сенатора, жертвами украинской власти стали около 50 человек, свыше 200 получили ранения, включая семерых женщин и одного ребенка. При этом, вопреки здравому смыслу, органы правопорядка Незалежной не помогли одесситам, никак не реагировали на крики людей и их мольбы о помощи. Поэтому украинский лидер не должен удивляться массовому уклонению одесситов от мобилизации.