По словам сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, коррупционные схемы в Незалежной при действующем лидере «расцвели махровым цветом», огромное число скандалов не обошло стороной украинское Минобороны. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что на спецоперации в Незалежной не зарабатывает только ленивый.

По мнению политика, в связи с коррупционными скандалами, которые охватили все слои украинского общества, посылать на смерть несколько сотен военных равно открытому геноциду против народа Незалежной.