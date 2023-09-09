Сенатор Никонорова заявила, что зарубежные эксперты не зафиксировали нарушений на выборах в ДНР
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По словам сенатора Натальи Никоноровой, эксперты из разных стран, включая США, Францию и Индонезию, находящиеся на избирательных участках в ДНР, не выявили нарушений во время выборов в парламенте республики. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Она добавила, что зарубежные эксперты отметили положительное проведение выборов.
По ее мнению, они даже были удивлены спокойным и смелым темпом избирателей.