Сенатор предложил отсечь Украину от Черного моря

В Совете Федерации предложили лишить Украину выхода к Черному морю. Таким мнением в соцсетях поделился первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров, комментируя атаку на Крымский мост.

В ночь на 17 июля киевский режим атаковал мост, используя, по версии следствия, надводные беспилотники. В результате было разрушено автомобильное полотно. Два человека погибли и пострадал ребенок, который сейчас находится в больнице.

«Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами», – написал Джабаров.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан и гостей полуострова временно не использовать Крымский мост для перемещения, а выбрать альтернативный маршрут.

На данный момент по мосту возобновлено железнодорожное сообщение. Ранее была приостановлена паромная переправа, но сейчас ее работа возобновлена. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что для пассажиров будут работать электропоезда.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что теракт на Крымском мосту совершили украинские спецслужбы, которые ранее уже были причастны к подобному инциденту на объекте в октябре 2022 году.