Сенатор Пушков допустил выбывание из президентской гонки США обоих главных кандидатов

Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден могут досрочно выбыть из президентской гонки, считает сенатор Алексей Пушков.

Оба главных претендента могут не добраться до выборов из-за судебных тяжб и коррупционных расследований.

По мнению сенатора, Белый дом пытается прикрыть коррупционные скандалы с участием Байдена и его сына «охотой на Трампа», которому на прошлой неделе были предъявлены два новых пункта обвинения в деле о незаконном хранении секретных документов.

Трамп называет судебные процессы против себя «вмешательством в выборы», но непонятно, удастся ли ему отбиться в суде.

Что касается Байдена, то его могут «снять с дистанции» не только коррупционные скандалы, но и состояние здоровья.