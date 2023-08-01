Сенатор Пушков допустил выбывание из президентской гонки США обоих главных кандидатов
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Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава Белого дома Джо Байден могут досрочно выбыть из президентской гонки, считает сенатор Алексей Пушков.
Оба главных претендента могут не добраться до выборов из-за судебных тяжб и коррупционных расследований.
По мнению сенатора, Белый дом пытается прикрыть коррупционные скандалы с участием Байдена и его сына «охотой на Трампа», которому на прошлой неделе были предъявлены два новых пункта обвинения в деле о незаконном хранении секретных документов.
Трамп называет судебные процессы против себя «вмешательством в выборы», но непонятно, удастся ли ему отбиться в суде.
Что касается Байдена, то его могут «снять с дистанции» не только коррупционные скандалы, но и состояние здоровья.
«И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами», – резюмировал Пушков.