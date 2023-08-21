Сенатор Пушков назвал европейских лидеров, не испугавшихся США

Сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются единственными политическими деятелями ЕС, не испугавшимися выступить против Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

В посте Пушков заявил, что только Вучич и Орбан не боятся говорить правду о действующей политике Штатов и коллективного Запада в целом. А также, о влиянии этой политики на Европу и ее экономическую составляющую.

Сенатор также подчеркнул, что все остальные лидеры европейский стран «предпочитают молчать».

Таким образом Пушков отреагировал на видеоматериал, на котором Такер Карлсон беседовал с президентом Сербии Александром Вучичем, заявившем первому о крахе экономики ЕС из-за западной политики в ходе конфликта на Украине.