Сенатор Пушков объяснил причину массовых беспорядков во Франции

По словам члена верхней палаты парламента Алексея Пушкова, массовые беспорядки во Франции напрямую связаны с бесконтрольной миграцией. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на аккаунт сенатора в соцсетях.

Он отметил, что печальные события стали последствием толерантности и иных искусственных идеологем.

Пушков считает, что беспорядки во Франции вряд ли что-то поменяют в стране.

Напомним, что бунты во Франции длятся уже несколько дней.