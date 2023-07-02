Сенатор Пушков объяснил причину массовых беспорядков во Франции
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По словам члена верхней палаты парламента Алексея Пушкова, массовые беспорядки во Франции напрямую связаны с бесконтрольной миграцией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аккаунт сенатора в соцсетях.
Он отметил, что печальные события стали последствием толерантности и иных искусственных идеологем.
Пушков считает, что беспорядки во Франции вряд ли что-то поменяют в стране.
Напомним, что бунты во Франции длятся уже несколько дней.