Канцлер ФРГ заявляет о стремлении бороться с «Северным потоком — 2» и тем самым продолжает уничтожать промышленность в собственной стране. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал сенатор Алексей Пушков.

По мнению сенатора, когда Мерц говорит о борьбе с возможными поставками газа из России, он тем самым ставит знак равенства между такой борьбой и разрушением промышленности в ФРГ.

«Раньше ее гробил кабинет Шольца, теперь будет гробить кабинет Мерца. Полная преемственность», — указал Пушков.

Ранее сенатор заявил, что европейские лидеры опять совершают ошибку, рассчитывая, что введение нового пакета санкций позволит задушить экономику России. По его словам, расчеты Великобритании, Германии и Франции основаны не на анализе реальной ситуации и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности. Они душат собственные страны своими мерами против РФ.