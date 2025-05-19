Пушков: Европа наступает на одни и те же грабли

По его словам, расчеты Великобритании, Германии и Франции основаны не на анализе реальной ситуации и итогов трех лет конфликта, а на самовнушении и неумной самонадеянности.

В 2023 году министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявлял, что введенные Западом санкции поставят экономику России на колени, но этого не произошло.

Более того, добавил Пушков, Европа сама душит себя своими же санкциями. В качестве примера он привел Францию и Британию, которые ранее входили в число первых пяти экономик мира, а теперь едва попадают в первую десятку.

Ранее Рубио заявил о вероятности введения новых антироссийских санкций.