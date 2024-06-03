По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, конференция по Украине, которая состоится в середине июня рядом с городом Люцерном, отдаляет мир, а не приближает его. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что Канберра отправляет на конференцию по Незалежной в Швейцарию министра национальной системы по страхованию инвалидности. Судя по всему, в Австралии хорошо понимают, каковы ожидаются последствия данной конференции.

Ранее сообщалось, что Индия также может отказаться от участия в саммите по Киеву, поскольку у страны есть свои дела, которые связаны с формированием нового состава правительства после недавно прошедших выборов.