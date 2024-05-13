Сенатор Пушков пояснил невозможность замены Лаврова на посту министра иностранных дел РФ

По словам члена верхней палаты парламента Алексея Пушкова, назначение Сергея Лаврова на должность главы МИД России представляется абсолютно логичным, поскольку он в течение долгого времени возглавлял внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что его отлично знают в мировом сообществе и в ООН, где он долго работал, также с ним хорошо знакомы его коллеги из государств, с которыми у нашей страны в настоящее время наиболее активно развиваются отношения, включая Китай, Индию, Бразилию, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию.

По мнению сенатора, замена Сергея Лаврова не усилит ведомство, поскольку Москва сейчас не находится в какой-то качественно новой фазе наших отношений с внешним миром.

Он добавил, что действующий глава внешнеполитического ведомства с его опытом, узнаваемостью, авторитетом является оптимальной фигурой для руководства МИД России на сегодняшний день.