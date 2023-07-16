Сенатор Пушков призвал не искать стратегическую рациональность в действиях Соединенных Штатов

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в действиях США отсутствует рациональность и искать в них стратегическую осмысленность – значит придавать им больше смысла, чем имеется на деле. Соответствующее заявление Пушков опубликовал в своих социальных сетях .

В своем посте Пушков заявил, что американцы ведомы деньгами и следуют туда, где их можно получить или вложить. Сенатор считает, что именно эта тактика в свое время привела к причастности Штатов к созданию военной индустрии Германии при Гитлере, продаже станков СССР до холодной войны и вложения денег в КНР после стабилизации в их взаимоотношениях. Сенатор подчеркнул, что во всех названных примерах желание прибыли у американцев главенствовало над стратегическим мышлением.

Еще одним доказательством от Пушкова стало перечисление войн, начатых США и выгодных для ВПК страны, но не для самого государства.