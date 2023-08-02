Сенатор Пушков призвал Польшу не рассчитывать на благодарность Киева

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Польше не ждать благодарности от Киева. Соответствующее заявление он опубликовал в своих социальных сетях .

Пушков заявил, что Польша пользуется Украиной, и это взаимно. Он отметил, именно это и является основным содержанием взаимоотношений между ними.

Он напомнил, что государства разделяет историю. Варшава упорно закрывает глаза на символы и идеи сегодняшней Украины.

Третьей причиной для отсутствия благодарности сенатор назвал НАТО. Польша заблуждается касаемо своей значимости в альянсе, а у Киева есть кураторы с Запада. Так что Польша не играет важной роли для Украины, указал Пушков.

В заключение он отметил, что Киев обвиняет весь Запад в недостатке помощи, и Польшу вместе с ним.

Недавно польского посла на Украине вызвали в МИД из-за заявления министра канцелярии Польши о неблагодарности Украины за помощь.