Сенатор Пушков: призыв Макрона к коллективной деэскалации на Украине является трепом

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, призыв французского лидера Эммануэля Макрона к «коллективной деэскалации» в Незалежной является трепом. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что «коллективная деэскалация», о которой говорит Макрон, предполагает деэскалацию на условиях западных стран.

По мнению сенатора, произнесенное Макроном является не более чем пустопорожним трепом для того, чтобы смягчить негативную реакцию большей части мира на решение Байдена и его поддержку Парижем.

Ранее сообщалось, что президент Франции обратился к Путину после обновления ядерной доктрины РФ.