Президент Франции обратился к Путину после обновления ядерной доктрины РФ

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина принять участие в «коллективной деэскалации» конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращение Макрона к Путину последовало после появления информации о разрешении Киеву бить вглубь территории РФ дальнобойным оружием и после обновления ядерной доктрины России.

Согласно новой версии документа, Россия имеет право использовать ядерное оружие в случае массированной атаки средствами воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и БПЛА, если они пересекут границу нашей страны.

Макрон напомнил Путину о необходимости соблюдения Устава ООН.

Ранее сообщалось о том, что Запад отказался от жестких формулировок по Украине на G20.