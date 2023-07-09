Сенатор Пушков раскритиковал визит Минфина США в Китай

Сенатор Алексей Пушков дал свой комментарий касаемо визита американского минфина Джанет Йеллен в Китай. Пост со своим мнением Пушков опубликовал в своих социальных сетях.

В посте сенатор ссылается на статью New York Post, авторы которой отметили нарочитую приветливость министра из США. Йеллен несколько раз поклонилась коллеге в Пекине при встрече. Пушков увидел в этом жесте попытку задобрить китайских дипломатов, и предположил, что Штатам что-то нужно от китайцев.

Пушков заявил, что по всей видимости, для американцев настало время кланяться. Пушков считает, что действия Йеллен отражают неуверенность США перед окрепшим и закрепившимся Китаем, что показывает положение, в котором оказалось американское правительство.