Раскол в американском конгрессе в вопросе поддержки Киева перешел из «риторической плоскости в практическую». В преддверии президентских выборов в США, этот раскол будет только усиливаться. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

В посте сенатор заявил, что в Штатах «продолжается цикл высокой политической нестабильности». Пушков подчеркнул, что к угрозе потенциального шатдауна в США, теперь добавился политический кризис, причиной которого, отчасти, стало разделившееся в конгрессе мнение по вопросу поддержки Украины.

Сенатор также напомнил о том, что причиной для отставки спикера стала его «тайная сделка» с американским лидером Джо Байденом о продолжении материального обеспечения Киева.

Пушков считает, что именно эти факторы повлияли на переход в «практическую плоскость» и к кризису в Соединенных Штатах.