Сенатор Пушков: Саудовская Аравия выступила против произвола со стороны G7

Саудиты намекнули на возможность продажи европейских активов, если страны «Большой семерки» вдруг примут решение о конфискации российских средств. Таким образом Эр-Рияд дал понять, что он возмущен произволом. Такое мнение в своем телеграм-канале озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее появлялись сообщения, что саудовские власти в частном порядке намекнули странам из клуба G7, что их конфискация российских средств повлечет за собой неожиданный эффект. Эр-Рияд продаст в таком случае долговые обязательства европейских государств. Сенатор назвал такое обещание очень серьезной угрозой.

«Шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», - указал Пушков.

После начала специальной операции во всем мире было заморожено порядка 300 миллиардов долларов средств из РФ. Две трети этих денег находятся на европейской территории. Москва последовательно заявляет, что все такие действия незаконны и являются откровенным грабежом.