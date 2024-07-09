Саудовская Аравия выдвинула ультиматум G7 в ответ на конфискацию активов РФ

Саудовская Аравия предупредила государства G7 о том, что страна может частично продать долговые обязательства Европы в ответ на планы блока конфисковать активы РФ на сумму около $300 миллиардов. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале сообщается о том, что в текущем году восточное государство в частном порядке дала намек странам блока о том, что может частично распродать долговые обязательства Европы в случае, если G7 решит арестовать российские средства.

Источники журналистов также заявили о том, что Министерство Финансов Саудовской Аравии открыто выразило несогласие с идеей воспользоваться данными активами в пользу украинского государства. Уточняется, что один из восточных чиновников назвал подобные действия скрытой угрозой.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о новых мерах поддержки для Украины.