Сенатор Пушков считает, что без Североатлантического альянса Запада в нынешнем виде не будет
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, без НАТО западные государства существующем сегодня виде прекратят свое существование. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что после распада СССР в 1991 году Североатлантический альянс стал военной основой глобализма Запада, ключевым инструментом утверждения всемирного либерального проекта.
По мнению парламентария, как только развалится военный блок, Запад ждут серьезные изменения.