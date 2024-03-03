По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, без НАТО западные государства существующем сегодня виде прекратят свое существование. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что после распада СССР в 1991 году Североатлантический альянс стал военной основой глобализма Запада, ключевым инструментом утверждения всемирного либерального проекта.

По мнению парламентария, как только развалится военный блок, Запад ждут серьезные изменения.