По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, глава Госдепа США Энтони Блинкен был бы рад, если бы Незалежная объявила мобилизацию 16-летних. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что Блинкену все равно, сколько людей гибнет в ходе военных действий. Он требует от Киева начать набор 18-летних украинцев для отправки на фронт. Ему важно, чтобы выполнялись условия Вашингтона.

Напомним, что Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня возможно только на условиях Штатов и Незалежной.

Ранее он объяснил, почему глава МИД Турции Фидан отказался предаться объятиям с Блинкеном.