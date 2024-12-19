Сенатор Пушков считает, что Блинкен будет рад мобилизации 16-летних подростков на Украине
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По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, глава Госдепа США Энтони Блинкен был бы рад, если бы Незалежная объявила мобилизацию 16-летних. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что это связано с тем, что Блинкену все равно, сколько людей гибнет в ходе военных действий. Он требует от Киева начать набор 18-летних украинцев для отправки на фронт. Ему важно, чтобы выполнялись условия Вашингтона.
Напомним, что Энтони Блинкен заявил, что прекращение огня возможно только на условиях Штатов и Незалежной.
Ранее он объяснил, почему глава МИД Турции Фидан отказался предаться объятиям с Блинкеном.