По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, после прошедших в США выборов избранный президент страны Дональд Трамп получает «тотальный мандат на правление». Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что республиканцы обеспечили себе контроль над Палатой представителей. Это свидетельствует о том, что Трамп получает тотальный мандат на правление.

По мнению сенатора, это также означает мощное усиление трампистского крыла в Конгрессе во главе с противницей финансирования Незалежной Марджори Тейлор Грин и еще рядом убежденных сторонников Трампа.

Ранее сообщалось, что на Украине допустили согласие Зеленского на план Трампа о мире.