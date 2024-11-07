На Украине допустили согласие Зеленского на план Трампа о мире

Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться с планом по урегулированию конфликта на Украине, если такой проект будет предложен Дональдом Трампом, который выиграл выборы в США. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на свои источники в политических кругах страны.

По словам информатора, если Трамп и Госдепартамент одобрят инициативу, направленную на прекращение боевых действий на фронте с условием временного отказа Украины от вступления в НАТО, и если на это согласится президент России Владимир Путин, то вероятность, что Зеленский отклонит данное предложение, будет крайне низкой.

Недавно газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, упоминала о том, что команда Трампа предложила заморозить конфликт на Украине, создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта и обеспечить новые поставки оружия в обмен на временное обещание Киева не вступать в НАТО.

Ранее Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией. По его словам, стране необходимы вооружения, а не поддержка в вопросах переговоров.