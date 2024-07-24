Сенатор Пушков считает, что результаты опроса о превосходстве Харрис над Трампом доверия не вызывают

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, опрос, в котором вице-президент США Камала Харрис обошла экс-президента страны Дональда Трампа, не вызывает доверия. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что у вице-президента Штатов всегда были низкие рейтинги, она уступала даже Байдену, и ничто не объясняет, почему он столь резко подскочил. В скором времени стартует схватка рейтингов, и доверять отдельным опросам нельзя.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут в начале ноября. Ранее штаб кандидата на пост президента от республиканцев Трампа пожаловался в Федеральную избирательную комиссию на попытку перевести Харрис средства на кампанию, собранные хозяином Белого дома Джо Байденом до его выхода из гонки.