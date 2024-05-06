По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, суверенитет Франции принесен в жертву Брюсселю, Североатлантическому альянсу и Вашингтону. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что президент страны Эммануэль Макрон, который принимает в столице своего китайского коллегу Си Цзиньпина, желает встать на один уровень с главами КНР, США и России.

По мнению парламентария, все же у Парижа не существует для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, позволившего бы французам проводить хотя бы автономную политику в рамках военного блока.

Он подчеркнул, что суверенитет страны был заметен злишь при генерале де Голле.